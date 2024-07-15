На Житомирщине арестовали мужчину, который нападал на людей, избивал их и травил собакой породы кане-корсо

Установлено, что житель Коростеня нападал на горожан, избивал их, угрожал выстрелить и натравливал свою собаку.

В Коростене на Житомирщине заключили в тюрьму мужчину за разбойное нападение, избиение и травлю жителей собакой опасной породы. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Он приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.

В суде доказано, что 41-летний житель Коростеня в феврале этого года нападал на горожан, избивал их, угрожал выстрелить и натравливал свою собаку.

В частности, одно из таких нападений он совершил поздно вечером, на детской площадке, вблизи многоэтажки. Пострадавший, в поиске более качественной связи, вышел во двор, чтобы позвонить девушке, которая находилась за границей.

«Тогда осужденный подошел к нему, пригрозил предметом, похожим на оружие, приказал встать на колени, поднять руки вверх и выбросить дорогостоящий гаджет в сторону. Затем натравил свою собаку кане-корсо (порода внесена Постановлением Кабмина в перечень опасных), которая искусала потерпевшего. Не останавливаясь на этом, нанес ему побои и забрал мобильный телефон и ключи от дома», — отмечают в прокуратуре.

К счастью, парню удалось вырваться от нападающего и спастись в соседнем доме, позвонив в дверь жителей. Оттуда, без сознания, его доставили в больницу.

Уже через несколько дней злоумышленник, встретив на улице другого жителя, также натравил на него собаку, укусившую мужчину за ногу. После этого осужден и его избил.

В суде свои преступления пытался оправдать тем, что якобы потерпевших воспринял нарушителей, и таким способом «наводил» общественный порядок на добровольных началах.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

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