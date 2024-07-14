Дональд Трамп вперше після замаху з'явився на публіці: відео

Екс-президент прибув літаком до Нью-Джерсі.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вперше показався на публіці після замаху на його життя, який стався під час мітингу в Пенсильванії. Трамп прибув до Нью-Джерсі, де спустився трапом літака і помахав рукою журналістам.

Нагадаємо, стрілок поцілив Трампу у вухо, коли той виступав на трибуні. Стрілець зробив ще кілька пострілів, влучивши в групу підтримки Трампа, яка сиділа позаду нього на сцені. Внаслідок інциденту двоє людей тяжко поранені, одна людина загинула, стрілка ліквідували.

ФБР вважає, що замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа міг вчинити Томас Метью Крукс. Перед замахом на кандидата у президенти США Дональда Трампа стрілок записав відеозвернення.

Президент США Джо Байден поговорив із Дональдом Трампом після замаху.

Крім того, Володимир Зеленський відреагував на замах на Трампа: «Насильство не має місця ніде в світі».

Відео: Главком

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