Дональд Трамп впервые после покушения появился на публике: видео

Экс-президент прибыл самолетом в Нью-Джерси.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые показался на публике после покушения на его жизнь, которое произошло во время митинга в Пенсильвании. Трамп прибыл в Нью-Джерси, где спустился по трапу самолета и помахал рукой журналистам.

Напомним, стрелок попал Трампу в ухо, когда тот выступал на трибуне. Стрелок сделал еще несколько выстрелов, попав в группу поддержки Трампа, которая сидела позади него на сцене. В результате инцидента два человека тяжело ранены, один человек погиб, стрелка ликвидировали.

ФБР считает, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа мог совершить Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелок записал видеообращение.

Президент США Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом после покушения.

Кроме того, Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Трампа: «Насилие не имеет места нигде в мире».

Видео: Главком

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