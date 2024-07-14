14 июля: какой сегодня праздник и главные события

14 июля отмечают День хаоса.

Источник фото: objectiv.tv

14 июля отмечают День хаоса и беспорядка и Международный день небинарных людей.

Во Франции этот день известен как День взятия Бастилии, символический праздник, который отмечает начало Французской революции. В Украине празднуют День рыбака, профессиональный праздник всех, кто занимается рыбалкой.

В церковном календаре 14 июля - день памяти святого апостола Акилы. Вместе с женой Прискиллой он жил в Италии, где изготавливал палатки. Во время миссионерской деятельности апостола Павла, Акила и Прискилла приняли христианство.

В этот день празднуют именины Иван, Константин, Николай, Петр, Степан и Федор.

Также 14 июля родились:

1983 год - украинский прыгун на лыжах с трамплина Виталий Шумбарец;

1987 год - народный депутат Украины, командир батальона "Святая Мария" Дмитрий Линько;

1993 год - украинский писатель, блогер, путешественник, ветеран российско-украинской войны Валерий Маркус.

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