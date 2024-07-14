14 липня: яке сьогодні свято та головні події

14 липня відзначають День хаосу.

Джерело фото: objectiv.tv

14 липня відзначають День хаосу і безладу та Міжнародний день небінарних людей.

У Франції цей день відомий як День взяття Бастилії, символічне свято, яке відзначає початок Французької революції. В Україні святкують День рибалки, професійне свято всіх, хто займається риболовлею.

У церковному календарі 14 липня – день пам’яті святого апостола Акили. Разом із дружиною Прискіллою він жив в Італії, де виготовляв намети. Під час місіонерської діяльності апостола Павла, Акила та Прискілла прийняли християнство.

Цього дня святкують іменини Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан та Федір.

Також 14 липня народилися:

1983 рік — український стрибун на лижах з трампліна Віталій Шумбарець;

1987 рік — народний депутат України, командир батальйону "Свята Марія" Дмитро Лінько;

1993 рік — український письменник, блогер, мандрівник, ветеран російсько-української війни Валерій Маркус.

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