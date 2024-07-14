«Сценарій як під копірку»: прем’єр Словаччини Фіцо вважає схожими сценарії замахів на себе й на Дональда Трампа

Роберт Фіцо, коментуючи замах на Дональда Трампа, заявив, що його сценарій схожий на напад на нього самого у травні.

Як повідомлялося, на кандидата у президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час виступу у Пенсильванії. Куля зачепила праве вухо політика.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вбачає схожість сценарії замахів на Трампа та на нього самого. Про це пише «Українська правда».

Як відомо, 15 травня у Роберта Фіцо вистрілили кілька разів. Словацький прем'єр отримав важкі поранення й перебував у критичному стані.

Зокрема, він зазначив, що сценарій замаху на Трампа і на нього – це «точна копія».

«Сценарій як під копірку. Політичні опоненти Трампа намагаються закрити йому рота, а коли їм це не вдається, то вони так дістають громадськість, що якийсь бідолаха береться за зброю. А тепер ми побачимо розмови про необхідність примирення, умиротворення і прощення», – розповів Фіцо.

Раніше повідомлялося, що ФБР вважає, що замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа міг вчинити Томас Метью Крукс. Перед замахом на кандидата у президенти США Дональда Трампа стрілок записав відеозвернення.

Президент США Джо Байден поговорив із Дональдом Трампом після замаху.

Крім того, Володимир Зеленський відреагував на замах на Трампа: «Насильство не має місця ніде в світі».

Додамо, Трамп вперше після замаху з'явився на публіці: відео

Також відомо, як замах на Трампа вплине на передвиборчу гонку в США.

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