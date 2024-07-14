«Укренерго» купуватиме електрику у недобудованих електростанцій, — Кудрицький

Оператор наперед закуповуватиме послуги з підтримки енергосистеми у розподіленої генерації, що перебуває на стадії будівництва.

Фото: Укренерго

«Укренерго» планує купувати послуги з підтримки енергосистеми у об'єктів розподіленої генерації, які перебувають на стадії будівництва. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю «Суспільному».

«Укренерго» на 5 років купуватиме у нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми укладатимемо контракт із ще не побудованими електростанціями на 5 років уперед. Ми зобов'язуємось за певною ціною на аукціоні викуповувати у них послугу збалансування», - зазначив він.

Очільник «Укренерго» анонсував, що перший такий аукціон на допоміжні послуги для інвесторів, які готові будувати децентралізовану генерацію в Україні, відбудеться за кілька тижнів.

Кудрицький пояснив, що маючи такий довгостроковий контракт, інвестори можуть отримати кредит під будівництво генерації й, відповідно, зможуть прорахувати свої фінансові інвестиційні моделі на 5 років уперед.

Раніше в «Укренерго» сказали, коли очікувати покращення ситуації зі світлом.

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