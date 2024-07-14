Сильна спека в Україні: 15 липня температура перевищить +40 на піку

Днями температура повітря прогріватиметься до +40 градусів і вище.

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Рекордна спека в Україні триває. У понеділок, 15 липня, пікові значення температури повітря сягатимуть і перевищуватимуть +40°. Такий прогноз зробила синоптик Наталка Діденко.

«Про дощі в понеділок навіть не згадую. Сьогодні (14 липня) хіба що поллє і погремить у західних областях України. І все», - зазначила вона.

За прогнозом, на кілька градусів нижчою буде температура повітря в західній частині, загалом 15 липня очікується +28+43°.

«На півдні, сході та в центральних областях (крім Вінницької області) триватиме надзвичайна спека», - додала синоптик.

За її словами, послаблення спеки у цих регіонах очікується орієнтовно з 26-го липня.

У з 15 до 17 липня буде рекордна спека: «+36...+38°, імовірно вище. Сухо, сонячно»

Водночас послаблення спеки в столиці очікується 18 липня.

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