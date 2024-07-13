Що робити у випадку сонячного опіку – поради

За можливості радять уникати перебування на сонці у пікові години.

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Літо — пора найбільшої активності сонця. Тож потрібно захищати шкіру від негативного впливу сонячних променів. За прогнозами синоптиків, Україну, зокрема, і столицю, накриває аномальна спека. Як писала «Судово-юридична газета», за словами метеоролога, температура в Україні може перевищити рекорд в +42 через нову порцію африканського повітря.

Щоб запобігти сонячним опікам:

використовуйте сонцезахисний крем з SPF не менше 30;

за можливості уникайте перебування на сонці у пікові години (між 10:00 та 16:00);

вбирайтеся у легкий світлий одяг, який закриває шкіру, одягайте капелюх та сонцезахисні окуляри з захистом від ультрафіолетових променів.

Але що робити, якщо сонячний опік вже стався:

важливо правильно якомога швидше зменшити дискомфорт та запобігти подальшому ушкодженню шкіри;

передусім сховайтеся в тінь або приміщення, щоб уникнути подальшого вплива сонця;

якщо ви маєте змогу повернутися додому, прийміть прохолодний душ. Це допоможе охолодити шкіру. Уникайте використання мила, адже воно може сприяти ще більшій сухості шкіри;

прикладайте до уражених ділянок прохолодні вологі рушники на 10-15 хвилин кілька разів на день;

не використовуйте жирні креми та лосьйони, а також засоби на основі спирту. Водночас можна зволожувати шкіру кремами, які містять алое вера, щоб заспокоїти шкіру.

пийте більше води. Сонячний опік притягує рідину до поверхні шкіри і відводить її від решти тіла. Вживання додаткової води після сонячного опіку допомагає запобігти зневодненню;

уникайте тісного одягу, який може тертися об уражену шкіру.

Також ми писали, як полегшити вплив аномальної спеки на самопочуття.

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