Что делать в случае солнечного ожога – советы

По возможности советуют избегать пребывания на солнце в пиковые часы.

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Лето – пора наибольшей активности солнца. Следовательно, нужно защищать кожу от негативного воздействия солнечных лучей. По прогнозам синоптиков, Украину, в том числе и столицу, накрывает аномальная жара. Как писала «Судебно-юридическая газета»,», по словам метеоролога, температура в Украине может превысить рекорд в +42 из-за новой порции африканского воздуха.

Чтобы предотвратить солнечные ожоги:

используйте солнцезащитный крем из SPF не менее 30;

по возможности избегайте пребывания на солнце в пиковые часы (между 10:00 и 16:00);

одевайтесь в легкую светлую одежду, которая закрывает кожу, надевайте шляпу и солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолетовых лучей.

Но что делать, если солнечный ожог уже произошел:

важно правильно как можно быстрее уменьшить дискомфорт и предотвратить дальнейшее повреждение кожи;

прежде всего укройтесь в тень или помещение, чтобы избежать дальнейшего воздействия солнца;

Если вы имеете возможность вернуться домой, примите прохладный душ. Это поможет охладить кожу. Избегайте использования мыла, ведь оно может способствовать еще большей сухости кожи;

прикладывайте к пораженным участкам прохладные влажные полотенца на 10-15 минут несколько раз в день;

не используйте жирные кремы и лосьоны и средства на основе спирта. В то же время можно увлажнять кожу кремами, содержащими алоэ вера, чтобы успокоить кожу;

пейте больше воды. Солнечный ожог притягивает жидкость к поверхности кожи и отводит ее от остального тела. Употребление дополнительной воды после солнечного ожога помогает предотвратить обезвоживание;

избегайте тесной одежды, которая может тереться о пораженную кожу.

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