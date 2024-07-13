В Киеве вспыхнула квартира в многоэтажке, фото

В Оболонском районе столицы произошел пожар в квартире.

В субботу, 13 июля, в столице на Балтийском переулке произошел пожар в жилом многоэтажном доме. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 13 этаже, с распространением пламени в комнату.

«В 14:02 пожар был ликвидирован», - заявили в ГСЧС.

В результате инцидента никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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