В Киеве вспыхнула квартира в многоэтажке, фото

В субботу, 13 июля, в столице на Балтийском переулке произошел пожар в жилом многоэтажном доме. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.
Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 13 этаже, с распространением пламени в комнату.
«В 14:02 пожар был ликвидирован», - заявили в ГСЧС.
В результате инцидента никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
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