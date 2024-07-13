В 600 метрах от берега перевернулись на байдарке: на Свитязе спасали отдыхающих

Двое мужчин оказались в воде и не могли самостоятельно добраться до берега.

На Волыни сотрудники группы водолазно-спасательных работ ГСЧС оказали помощь двум отдыхающим на озере Свитязь. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Событие случилось в обеденное время на расстоянии около 600 метров от берега - двое отдыхающих перевернулись на байдарке, плавсредство начало тонуть, а двое мужчин оказались в воде и не могли самостоятельно добраться до берега.

«К счастью, они были в жилетах, поэтому дождались помощи спасателей», - добавили в ГСЧС.

Ранее на Свитязе в 1,5 км от берега чуть не утонул катамаран с 7 людьми.

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