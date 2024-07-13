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Украина рассчитывает завершить ратификацию Римского устава до конца года – ОП

17:10, 13 июля 2024
Сейчас Украина возобновила работу по ратификации.
Украина рассчитывает завершить ратификацию Римского устава до конца года – ОП
Источник фото: Ирина Мудрая / Голос Америки
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Украина возобновила работу над ратификацией Римского устава, есть цель завершить этот процесс до конца 2024 года. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявила заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

«Сейчас мы возобновили работу по ратификации. Я лично поддерживаю ратификацию. Я знаю, что генеральный прокурор поддерживает, а также соответствующий комитет парламента. Я думаю, что мы вместе это сделаем. Я ставлю себе целью закрыть вопрос с ратификацией до конца этого года», - сказала Мудрая.

Она подчеркнула, что Украина в 2014 и 2025 годах приняла два заявления о признании юрисдикции Международного уголовного суда – то есть фактически уже признала его юрисдикцию.

«МУС уже может привлекать наших граждан к ответственности. Новых рисков с ратификации Римского устава не возникает. И это нужно четко понимать и объяснять военным, что мы и начали делать», – объяснила Мудрая.

Она добавила, что МУС носит комплементарный характер, то есть лишь дополняет национальные судебные системы государств для неотвратимости наказания за самые тяжкие международные преступления.

Поэтому МУС может осуществлять свою юрисдикцию только в том случае, если национальные суды государства не могут или не хотят самостоятельно расследовать эти преступления. Он не является заменителем наших правоохранительных и судебных органов.

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