Кто имеет право на налоговую скидку на сумму расходов, уплаченных за обучение

Налогоплательщик вправе включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года.

Фото: oda.zht.gov.ua

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило, какие лица имеют право на налоговую скидку на сумму расходов, уплаченных за обучение.

Так, согласно п.166.3 ст.166 НКУ, налогоплательщик вправе включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года, начисленного в виде заработной платы, уменьшенного с учетом положений п.164.6 ст.164 НКУ, или в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, не включаемых в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, в частности, фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы на уплату в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования таким налогоплательщиком и/или членом его семьи первой степени родства и/или лица, над которым установлена ​​опека или попечительство, или устроена в приемную семью, детский дом семейного типа, если такой плательщик налога назначен соответственно опекуном, попечителем, приемным отцом, приемной матерью, отцом-воспитателем, матерью-воспитательницей - п.п. 166.3.3 п.166.3 ст.166 НКУ.

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