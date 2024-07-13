Meta сняла все ограничения с аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram

Компания Meta применила ограничения против аккаунтов Трампа в соцсетях еще в 2021 году.

Источник фото: insider.com

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп пригрозил расследованием Цукербергу за якобы участие в «фальсификации выборов».

Компания Meta объявила об отмене всех введенных ранее ограничений относительно аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Об этом сообщает «CNBC».

Компания применила ограничения против аккаунтов Трампа в соцсетях в 2021 году, вскоре после штурма Капитолия 6 января. Meta приостановила аккаунты Трампа на два года, поскольку считала, что некоторые высказывания бывшего президента могли трактоваться как разжигание насилия.

В феврале 2023 года Трампу вернули доступ к аккаунтам в соцсетях, однако некоторые ограничения все еще действовали. Они отменены 12 июля.

В Meta также заявили, что этот шаг должен привести вероятного кандидата от Республиканской партии Трампа к паритету с президентом Байденом.

Как заявили ранее в СМИ, Илон Маск тайно пожертвовал деньги на предвыборную кампанию Дональда Трампа.

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