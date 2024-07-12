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Трамп пригрозил расследованием Цукербергу за якобы участие в «фальсификации выборов»

19:55, 12 июля 2024
Если меня изберут президентом, мы будем преследовать фальсификаторов выборов на невиданных ранее уровнях, и они будут отправлены в тюрьму на долгие периоды времени, — сказал Трамп.
Трамп пригрозил расследованием Цукербергу за якобы участие в «фальсификации выборов»
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В своей соцсети Truth Social бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «фальсификаторы выборов» попадут в тюрьму, если его изберут в ноябре 2024 года. В сообщении было указано имя генерального директора компании Meta Марка Цукерберга. Об этом сообщает Business Insider.
«У них нет стыда! Все, что я могу сказать, это то, что если меня изберут президентом, мы будем преследовать фальсификаторов выборов на невиданных ранее уровнях, и они будут отправлены в тюрьму на долгие периоды времени», — сказал Трамп.
«Мы уже знаем, кто вы. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Будьте осторожны, ЦУКЕРБАКСЫ!»,— добавил он.
Также в феврале 2023 года в Truth Social Трамп обвинил основателя Facebook в махинациях на выборах, ссылаясь на репортаж Fox News, в котором говорилось о пожертвовании Цукербергом $2 млн избирательной комиссии штата Джорджия, в отношении которого ведется расследование.

Напомним, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде вернулись к обсуждению законопроекта о запрете использования Telegram чиновникам, если тот не предоставит Нацсовету структуру собственности.

До этого, 28 февраля, Комитет по вопросам свободы слова, который возглавляет Ярослав Юрчишин, провел круглый стол, на котором была озвучена цель искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине.

Также он призвал государственные органы пользоваться другими соцсетями, в том числе принадлежащими компании Марка Цукерберга Meta. Напомним, что проверкой контента в Facebook, который создают украинские пользователи, и соответственно, жалобами, занимаются в частности общественные организации, работающие в Украине, StopFake и VoxCheck. 

Автор: Наталя Мамченко 

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