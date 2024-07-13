Минобороны тестирует роботизированные системы в формате военных игр

Роботизированные системы дают разработчикам обратную связь по улучшению их идей.

Современная война требует новых подходов для достижения результатов и максимального сохранения человеческих жизней, заявляет Министерство обороны Украины. Одним из таких подходов является использование роботизированных систем в формате wargaming (военных игр).

Министерство обороны недавно провело тестирование 10 различных роботизированных систем во время одной из военных игр. Системы были проверены на задачах по поражению, инженерии и логистике.

Эти испытания имеют большое значение, поскольку они демонстрируют потенциал новых технологий для нашей армии и дают разработчикам обратную связь по улучшению их идей. Использование роботизированных систем обеспечивает войску гибкость, скорость и преимущество над врагом.

«Такие проверки чрезвычайно важны. Они демонстрируют потенциальные возможности для нашего войска и показывают, что можно улучшить разработчикам в своих идеях. Роботизированные системы обеспечивают гибкость, скорость и преимущество над врагом», - подчеркивают в Министерстве обороны.

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