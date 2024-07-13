Міноборони тестує роботизовані системи у форматі військових ігор

Роботизовані системи дають розробникам зворотний зв'язок щодо покращення їхніх ідей.

Сучасна війна вимагає нових підходів для досягнення результатів та максимального збереження людських життів, заявляє Міністерство оборони України. Одним із таких підходів є використання роботизованих систем у форматі wargaming (військових ігор).

Міністерство оборони недавно провело тестування 10 різних роботизованих систем під час однієї з військових ігор. Системи були перевірені на завданнях з ураження, інженерії та логістики.

Ці випробування мають велике значення, оскільки вони демонструють потенціал нових технологій для нашої армії та дають розробникам зворотний зв'язок щодо покращення їхніх ідей. Використання роботизованих систем забезпечує війську гнучкість, швидкість та перевагу над ворогом.

«Такі перевірки є надзвичайно важливими. Вони демонструють потенційні можливості для нашого війська та показують, що можна покращити розробникам у своїх ідеях. Роботизовані системи забезпечують гнучкість, швидкість та перевагу над ворогом», - підкреслюють у Міністерстві оборони.

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