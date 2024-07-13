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В Одесі поліція затримала палія автомобіля військової за винагороду

09:24, 13 липня 2024
За підпал чоловік мав отримати винагороду у розмірі80 тисяч гривень, проте замовник заплатив лише 937 гривень.
В Одесі поліція затримала палія автомобіля військової за винагороду
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Поліція Одеси затримала чоловіка, який підпалив автомобіль, що належав військовій. За підпал він мав отримати 80 тисяч гривень, проте замовник заплатив лише 937 гривень, обіцяючи подальші завдання. Про це повідомила поліція Одеської області.

Злочинець, який залишив військову частину кількома місяцями раніше, скоїв ряд інших злочинів і зараз підозрюється у чотирьох кримінальних правопорушеннях.

Акт підпалу стався вночі 23 червня в Пересипському районі Одеси. Зловмисник облив автомобіль Mercedes-Benz легкозаймистою рідиною та підпалив його. Він сфотографував палаючу машину для звіту перед замовником і втік з місця злочину. Пожежу вдалося загасити завдяки місцевим мешканцям, які викликали рятувальників, і, на щастя, ніхто не постраждав.

Розслідуванням займалися оперативники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 та управління карного розшуку обласної поліції. Вони встановили, що підпал здійснив 28-річний одесит, який раніше залишив військову частину. У березні він був засуджений за наркозлочини та оштрафований на 17 тисяч гривень, а зараз є підозрюваним у трьох кримінальних провадженнях, зокрема за незаконне поводження зі зброєю, придбання наркотиків та крадіжку телефону.

"Затриманий розповів, що отримав замовлення на підпал автомобіля через один з месенджерів. Він не запитував, кому належить машина. За виконання завдання обіцяли 80 тисяч гривень, але після виконання завдання на банківську картку переказали лише 937 гривень і запросили до столиці для подальшої роботи", – повідомив начальник відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Ігор Страшной.

Під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без дозволу), ч. 2 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання психотропних речовин без мети збуту), ч. 4 ст. 185 (крадіжка в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 605 тисяч гривень. Матеріали справи будуть передані до Державного бюро розслідувань.

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