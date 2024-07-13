За потреби подати заяву на призначення пільг замість ветерана війни можуть члени його родини.

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Пенсійний фонд України роз’яснив, чи може дружина учасника бойових дій подати заяву на включення до Реєстру пільговиків та оформлення пільги.

Так, за потреби подати заяву на призначення пільг замість ветерана війни можуть члени його родини. До них належать, зокрема, чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі (постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1395 «Про реалізацію експериментального проекту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу»).

Замість двох окремих заяв, за експериментальним проєктом, можна подати одну спрощену – про взяття на облік та про надання пільг.

Подати заяву та необхідні документи можна в один зі способів:

особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою – на адресу органу Пенсійного фонду України;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або, за наявності технічної можливості, через портал «Дія».

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