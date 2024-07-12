Уряд запроваджує експеримент щодо держреєстрації актів цивільного стану та видачі документів за кордоном з проставленим апостилем

Кабмін ухвалив постанову про експериментальний проект щодо державної реєстрації актів цивільного стану та видачі документів за межами України з проставленим апостилем.

На засіданні Кабміну 12 липня погоджено пропозицію Міністерства юстиції стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо державної реєстрації актів цивільного стану та видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану за межами України з проставленим апостилем.

Так, затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Порядок визначає процедуру проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті на підставі документів про реєстрацію актів цивільного стану, виданих компетентними органами іноземних держав щодо громадян України, видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, зокрема повторно, та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян з проставленим на них апостилем за зверненням громадян України, які перебувають за межами України, з використанням сервісної послуги, що надається на основі публічного договору приєднання про її надання відокремленим підрозділом державного підприємства, що належить до сфери управління Мінʼюсту та є адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян і Електронного реєстру апостилів.

Наразі текст постанови ще не опубліковано.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про проблеми, з якими стикаються через відсутність цифровізації апостиля українські громадяни, зокрема, жінки з дітьми, які виїхали за кордон і працевлаштовуються там. Так, довідку про несудимість можна отримати в електронному вигляді, але для проставлення апостилю треба чекати майже місяць.

Автор: Наталя Мамченко

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