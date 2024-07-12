Правительство вводит эксперимент по госрегистрации актов гражданского состояния и выдаче документов за границей с проставленным апостилем

Кабмин принял постановление об экспериментальном проекте государственной регистрации актов гражданского состояния и выдаче документов за пределами Украины с проставленным апостилем.

На заседании Кабмина 12 июля согласовано предложение Министерства юстиции по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по государственной регистрации актов гражданского состояния и выдаче документов о государственной регистрации актов гражданского состояния за пределами Украины с проставленным апостилем.

Так, утвержден Порядок реализации экспериментального проекта. Порядок определяет процедуру проведения государственной регистрации рождения физического лица и его происхождения, брака, расторжения брака, смерти на основании документов о регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранных государств в отношении граждан Украины, выдачи свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе повторно, и выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан с проставленным на них апостилем за обращением граждан Украины, находящихся за пределами Украины, с использованием сервисной услуги, предоставляемой на основе публичного договора присоединения о ее предоставлении обособленным подразделением государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления Минюста и которое является администратором Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Электронного реестра апостилей.

Пока текст постановления еще не опубликован.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о проблемах, с которыми сталкиваются из-за отсутствия цифровизации апостиля украинские граждане, в частности, женщины с детьми, выехавшие за границу и трудоустраивающиеся там. Так, справку о несудимости можно получить в электронном виде, но для проставления апостиля нужно ждать почти месяц.

Автор: Наталя Мамченко

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