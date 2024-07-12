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Кабмин принял в новой редакции Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий

19:24, 12 июля 2024
Введена возможность избрания способа получения соответствующего удостоверения – по месту оформления удостоверения или в ЦНАП.
Кабмин принял в новой редакции Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий
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Правительство изложило в новой редакции Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий с целью упрощения процедуры предоставления некоторым лицам статуса участника боевых действий. Соответствующее постановление было принято 12 июля.

Так, предусмотрена подача заявлений (в бумажной форме) через центры предоставления административных услуг (ЦНАПы) независимо от задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания).

Введена возможность избрания способа получения соответствующего удостоверения – по месту оформления удостоверения или в ЦНАП.

Предусмотрен прием и передача через электронный кабинет (при наличии технической возможности) заявления, с необходимыми для принятия решения, документами, а также результатов рассмотрения такого заявления.

Закреплено право военнослужащих – Защитников и Защитниц Украины для предоставления соответствующего статуса подавать комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий заявление или добавлять сканированные копии документов (при наличии).

Определены особенности подачи заявления в электронной форме посредством Портала Дия и Единого государственного реестра ветеранов войны.

Кроме того, утверждена форма заявления для предоставления статуса участника боевых действий.

Автор: Наталя Мамченко 

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