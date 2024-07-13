Предложения на сайтах крупных сетей приобрести технику за криптовалюту или обменять обычные деньги на крипту недопустимы – Даниил Гетманцев

По результатам заслушивания главы Нацбанка будет решение комитета, где будет содержаться официальная оценка по борьбе с использованием безналичных расчетов для «черных» операций – так называемых драперов и других схем.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики готовит решение по результатам заслушивания главы Нацбанка Андрей Пышного на заседании, где будет выделен вопрос борьбы с использованием «дроперов». Об этом рассказал в интервью Укринформу председатель Комитета Даниил Гетманцев.

«Сверхважный вопрос, который мы ставим перед Национальным банком, – это ускорение борьбы с использованием безналичных расчетов для «черных» (мы раньше называли их «кэшевыми») операций – так называемых дроперов и других схем.

Возвращаясь к теме торговли электроникой, – зайдя на сайты крупных сетей, мы видим предложения приобрести технику за криптовалюту, также можно обменять обычные деньги на крипту. Это недопустимо. На эти и другие моменты мы обращали внимание руководителя Национального банка. По результатам заслушивания будет решение комитета, где будет содержаться официальная оценка» - отметил Гетманцев.

Также, по его словам, сейчас идет тщательное изучение рынка продаж электроники.

«Рынок электроники является одним из самых сложных и мощных по своему фискальному потенциалу. Изменения, к сожалению, все еще медленные, хотя определенный результат уже есть. К примеру, можем говорить, что налоговые платежи за пять месяцев этого года по сравнению с прошлогодними показателями выросли на один миллиард гривен, а налоговая нагрузка, налоговая эффективность НДС – увеличились с 1,35 до 1,59%.

Разумеется, этого недостаточно. К сожалению, отрасль характеризуется тем, что огромный объем продукции находится в тени, продукцию импортируют незаконно. Также есть большие богатые сети и магазины, продающие электронику через ФЛПы, минимизируя налоги. Налоговая сейчас активно борется с такими схемами. Хочу обратиться к владельцам сетей с четким месседжем: работать по-прежнему мы не позволим. Все будут работать либо «в белую», либо никак. Уже есть 1,7 млрд гривен доначислений по отрасли в результате проведения контрольно-проверочных мероприятий. И дальше, как говорится, будет» - заметил он.

Автор: Наталя Мамченко

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