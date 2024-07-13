Пропозиції на сайтах великих мереж придбати техніку за криптовалюту чи обміняти звичайні гроші на крипту неприпустимі – Данило Гетманцев

За наслідками заслуховування голови Нацбанку буде рішення комітету, де міститиметься офіційна оцінка щодо боротьби з використанням безготівкових розрахунків для «чорних» операцій – так званих дроперів та інших схем.

Комітет Верховної Ради з питань податкової політики готує рішення за наслідками заслуховування голови Нацбанку Андрій Пишного на засіданні, де буде виокремлено питання боротьби з використанням «дроперів». Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу голова Комітету Данило Гетманцев.

«Надважливе питання, яке ми ставимо перед Національним банком, – це пришвидшення боротьби з використанням безготівкових розрахунків для «чорних» (ми раніше називали їх «кешевими») операцій – так званих дроперів та інших схем.

Повертаючись до теми торгівлі електронікою, – зайшовши на сайти великих мереж, бачимо пропозиції придбати техніку за криптовалюту, також можна обміняти звичайні гроші на крипту. Це неприпустимо. На ці та інші моменти ми і звертали увагу керівника Національного банку. За наслідками заслуховування буде рішення комітету, де міститиметься офіційна оцінка» - зазначив Гетманцев.

Також, за його словами, наразі йде ретельне вивчення ринку продажу електроніки.

«Ринок електроніки є одним з найскладніших і потужних за своїм фіскальним потенціалом. Зміни, на жаль, все ще повільні, хоча певний результат уже є. Наприклад, можемо говорити, що податкові платежі за п’ять місяців цього року порівняно з минулорічними показниками зросли на один мільярд гривень, а податкове навантаження, податкова ефективність ПДВ – збільшилися з 1,35 до 1,59%.

Зрозуміло, цього недостатньо. На жаль, галузь характеризується тим, що величезний обсяг продукції перебуває в «тіні», продукцію імпортують незаконно. Також є великі багаті мережі і магазини, які продають електроніку через ФОПи, мінімізуючи податки. Податкова зараз активно бореться з такими схемами. Хочу звернутися до власників мереж з чітким меседжем: працювати, як раніше, ми не дозволимо. Всі працюватимуть або «в білу», або ж ніяк. Вже маємо 1,7 млрд гривень донарахувань по галузі внаслідок проведення контрольно-перевірочних заходів. І далі, як-то кажуть, буде» - зауважив він.

Автор: Наталя Мамченко

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