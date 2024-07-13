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Перелік працівників, які можуть отримати надбавку за роботу під час інтенсивних обстрілів, буде погоджуватися місцевою адміністрацією

08:00, 13 липня 2024
Перелік працівників для застосування коефіцієнту чи надбавки до 200% посадового окладу на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів буде погоджуватися з відповідною адміністрацією, яка має підтвердити, що у ці робочі дні протягом доби відбувались обстріли.
Перелік працівників, які можуть отримати надбавку за роботу під час інтенсивних обстрілів, буде погоджуватися місцевою адміністрацією
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Місцева адміністрація має підтвердити, що у відповідні робочі дні протягом доби відбувались обстріли, для того, аби працівники державних органів, органів місцевого самоврядування, відповідних підприємств, установ, закладів та організацій могли отримати надбавку.

Так, Кабмін на засіданні 12 липня вніс зміни до постанов КМУ від 25.04.2023 №391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану» і від 25.08.2023 №928 «Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану».

Постанови доповнено терміном «інтенсивні обстріли» та уточнено, що перелік працівників для застосування коефіцієнту 3 чи надбавки до 200% відсотків посадового окладу на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси під час інтенсивних обстрілів, погоджується з відповідною районною державною (військовою) адміністрацією, а у разі її відсутності обласною державною (військовою) адміністрацією, яка має підтвердити, що у відповідні робочі дні протягом доби відбувались обстріли.

Нагадаємо, що відповідно до постанови 391 для працівників державних органів, які безпосередньо здійснюють свої повноваження на територіях активних бойових дій, включених до переліку територій, затвердженого Мінреінтеграції, посадові оклади працівників державних органів, які безпосередньо здійснюють свої повноваження в особливих умовах під час інтенсивних обстрілів, визначаються з урахуванням коефіцієнта 3 у розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувалися обстріли.

Отже, після змін факт обстрілів має підтвердити місцева адміністрація для встановлення працівнику надбавки.

Також відповідно до постанови 928 працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які безпосередньо виконують обов’язки та завдання, виплачується щомісячна надбавка за роботу з особливими умовами праці за фактично відпрацьований час:

  • на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, у граничному розмірі 50% посадового окладу;
  • на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, включених до переліку територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій, у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, включених до переліку територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливих бойових дій), виплачується надбавка за фактично відпрацьований час у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Цим працівникам розмір надбавки може бути збільшений до 200% посадового окладу за виконання роботи під час інтенсивних обстрілів у розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувалися обстріли.

Автор: Наталя Мамченко 

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