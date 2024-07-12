Кабмін виділив майже 6 млрд грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

Денис Шмигаль оглянув будівництво фортифікаційних укріплень.

Уряд за 2024 рік виділив 5,9 млрд грн на будівництво фортифікаційних укріплень у Харківській області. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, прем’єр оглянув будівництво фортифікацій.

Денис Шмигаль підкреслив, що зведення оборонних рубежів є пріоритетним напрямком роботи місцевих керівників у прифронтових областях, оскільки це стосується оборони держави та захисників.

Раніше ми писали, Уряд виділив майже 2 млрд гривень на відновлення теплопостачання Харкова.

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