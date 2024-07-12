Уряд виділив майже 2 млрд гривень на відновлення теплопостачання Харкова

На ці кошти закуплять необхідне обладнання та проведуть роботи, щоб харків’яни взимку мали тепло у власних оселях.

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Кабінет міністрів 12 липня виділив майже 2 млрд гривень на відновлення теплопостачання Харкова. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Виділяємо сьогодні ще 1,9 млрд гривень на відновлення теплопостачання міста Харкова. Це кошти в межах гранту від Світового банку», - зазначив Шмигаль.

За словами прем’єра, на ці кошти буде закуплено необхідне обладнання та проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях.

«Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ», - наголосив очільник уряду.

Раніше ми писали, які рішення ухвалили на засіданні уряду 12 липня.

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