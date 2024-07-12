Правительство выделило почти 2 млрд гривен на восстановление теплоснабжения Харькова

На эти средства закупят необходимое оборудование и проведут работы, чтобы харьковчане зимой имели тепло в собственных домах.

Кабинет министров 12 июля выделил почти 2 млрд гривен на возобновление теплоснабжения Харькова. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Выделяем сегодня еще 1,9 млрд. гривен на восстановление теплоснабжения города Харькова. Это средства в рамках гранта от Всемирного банка», – отметил Шмыгаль.

По словам премьера, на эти средства будет закуплено необходимое оборудование и проведены работы, чтобы жители города зимой имели тепло в собственных домах.

«Также идет работа над усилением защиты энергетических объектов и возобновлением работы ТЭЦ», - подчеркнул глава правительства.

Ранее мы писали, какие решения были приняты на заседании правительства 12 июля.

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