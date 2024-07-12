Кабмин провел заседание: какие решения приняли 12 июля

Правительство согласовало предложение Минюста относительно реализации проекта государственной регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов о государственной регистрации актов гражданского состояния за пределами Украины с проставленным апостилем.

Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения было принято, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 04.11.2009 N 1167 «Про затвердження Порядку формування тарифів на ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини», від 09.06.2011 N 641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання», від 18.11.2022 N 1295 «Про затвердження Методики розрахунку плати за видачу ветеринарних документів» для врахування норм, передбачених ЗУ N 3221-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва», в частині виключення видачі ветеринарних документів з переліку адміністративних послуг. Доповнено Порядок реалізації експериментального проекту з проведення ідентифікації та/або реєстрації домашніх тварин, положеннями стосовно: відомостей про унікальний номер запису в Реєстрі (за наявності) власника/утримувача домашньої тварини; строків внесення інформації про обʼєкти реєстру до Реєстру домашніх тварин; запровадженням звітування про видані, анульовані, списані бланки ветеринарно-санітарних паспортів на тварин із накладенням кваліфікованого електронного підпису чи печатки; визначення Адміністратором Реєстру домашніх тварин Держпродспоживслужби.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла. Передбачено, що позичальниками кредиту можуть бути виключно громадяни України. Визначено, що обʼєкт кредитування - квартира у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що такий багатоквартирний або одноквартирний житловий будинок прийнято в експлуатацію не більш як 50 років тому чи реконструйовано не більш як 35 років тому. Окреслено, що обʼєкт кредитування не повинен бути розміщений на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси або тимчасово окупованих РФ територіях України, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації. Закріплено, що нормативна площа житла становить 52,2 кв. метра на сімʼю з однієї особи (одинока особа) чи сімʼю з двох осіб та додатково 21 кв. метр на кожного наступного члена сімʼї. Уточнено механізм розподілу бюджетних коштів між категоріями кандидатів тощо.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 05.07.2004 N 830 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна». Запроваджено «строковість» дії певних видів обтяжень. Встановлено, що для публічного обтяження, строк дії якого обмежено законом, необхідно зазначати строк дїі такого обтяження, який може обраховуватись днями, місяцями, роками. Після спливу зазначеного строку таке обтяження припинятиметься автоматично. Доповнено підстави, за наявності яких реестратор відмовляє у внесенні запису до Реєстру про припинення обтяження. Передбачено, що витяг в електронній формі надаватиметься через офіційний вебпортал Мін'юсту або Єдиний державний вебпортал електронних послуг особам, ідентифікованим з використанням засобів електронної ідентифікації із середнім або високим рівнем довіри, після внесення плати тощо.

- Внесено зміни до Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України. Врегульовано питання призначення та звільнення з посад головою Держенергонагляду керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та територіальних органів Держенергонагляду шляхом погодження з Міністром енергетики призначення на посаду і звільнення з посад.

- Приведено Порядок управління Фондом державного майна активами, щодо яких ухвалено рішення суду про застосування санкції відповідно до Закону України «Про санкції», а також здійснення реалізації таких активів, у відповідність до внесених ЗУ N 3587-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління» змін до ЗУ «Про санкції», в частині повноважень Фонду державного майна щодо управління (у тому числі шляхом реалізації) активами, стягнутими в дохід держави відповідно до ЗУ «Про санкції». Уточнено Положення про порядок передачі обʼєктів права державної власності в частині доповнення переліку документів, що подаються разом із пропозиціями щодо передачі обʼєктів права державної власності. Доповнено Порядок проведення електронних аукціонів для продажу обʼєктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу та Порядок проведення електронних аукціонів для продажу обʼєктів великої приватизації нормами щодо поширення дії цих порядків на активи, стягнуті в дохід держави відповідно до ЗУ «Про санкції», і зарахування грошових коштів.

- Погоджено пропозицію Міністерства юстиції стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо державної реєстрації актів цивільного стану та видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану за межами України з проставленим апостилем. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Порядок визначає процедуру проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті на підставі документів про реєстрацію актів цивільного стану, виданих компетентними органами іноземних держав щодо громадян України, видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, зокрема повторно, та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян з проставленим на них апостилем за зверненням громадян України, які перебувають за межами України, з використанням сервісної послуги, що надається на основі публічного договору приєднання про її надання відокремленим підрозділом державного підприємства, що належить до сфери управління Мінʼюсту та є адміністратором Державного реєстру актів цивільного стану громадян і Електронного реєстру апостилів.

- Внесено зміни до Положення про митні декларації з метою приведення його у відповідність до ЗУ N 3613-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо особливостей здійснення митного контролю та митного оформлення окремих категорій товарів». Передбачено, що товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях / міжнародних експрес-відправленнях, декларуються шляхом подання митному органу додаткового реєстру міжнародних поштових відправлень / міжнародних експрес-відправлень у разі пересилання декларантом (крім громадянина) за межі України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 1 000 євро, якщо: товари поміщуються у митний режим експорту; на товари не встановлено вивізне мито; на товари не встановлено обмеження щодо їх вивезення за межі митної території України відповідно до статті 197 Митного кодексу України; та додаткового реєстру міжнародних поштових відправлень / міжнародних експрес-відправлень у разі відправлення за межі митної території України оператором поштового звʼязку міжнародних поштових відправлень, що підлягають поверненню відправнику / експрес-перевізником міжнародних експрес-відправлень, що підлягають поверненню відправнику.

- Спрямовано кошти гранту в сумі 1 млрд. 912 млн. 900 тис. гривень, які надходять відповідно до Угоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів») між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України), вчиненої 12.04.2023, із змінами, внесеними Листом про перші зміни до зазначеної Угоди від 11.06.2024, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури за спеціальним фондом державного бюджету на нову бюджетну програму (видатки розвитку) для реалізації Частини 2 інвестиційного проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». Затверджено Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для реалізації Частини 2 інвестиційного проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». Передбачено, що бюджетні кошти будуть спрямовуватись на здійснення заходів з відновлення теплопостачання м. Харкова.

- Викладено у новій редакції Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з метою спрощення процедури надання деяким особам статусу учасника бойових дій та приведення Порядку у відповідність до вимог чинного законодавства. Передбачено подання заяв (у паперовій формі) через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування). Запроваджено можливість обрання способу отримання відповідного посвідчення - за місцем оформлення посвідчення або у ЦНАП. Передбачено приймання та передачу через електронний кабінет (за наявності технічної можливості) заяви, з необхідними для прийняття рішення, документами, а також результатів розгляду такої заяви. Закріплено право військовослужбовців - Захисників і Захисниць України для надання відповідного статусу подавати комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій заяву або додавати скановані копії документів (за наявності). Визначено особливості подання заяви в електронній формі засобами Порталу Дія та Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Затверджено форму заяви для надання статусу учасника бойових дій.

- Затверджено, відповідно до частин третьої, четвертої статті 22-2 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», Порядок інформаційної взаємодії між автоматизованими інформаційними системами органів державної влади та загальнодержавною екологічною автоматизованою інформаційно-аналітичною системою забезпечення прийняття управлінських рішень та доступу до екологічної інформації та її мережі. Передбачено, цей Порядок набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 20.03.2023 N 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля».

- Внесено зміни до постанов КМУ від 25.04.2023 N 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану» і від 25.08.2023 N 928 «Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану». Постанови доповнено терміном «інтенсивні обстріли» та уточнено, що перелік працівників для застосування коефіцієнту 3/надбавки до 200 відсотків посадового окладу на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси під час інтенсивних обстрілів, погоджується з відповідною районною державною (військовою) адміністрацією, а у разі її відсутності обласною державною (військовою) адміністрацією, яка має підтвердити, що у відповідні робочі дні протягом доби відбувались обстріли.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 19.08.2022 N 935 «Про затвердження описів зразків намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюються на території Національного військового меморіального кладовища» з метою уточнення опису намогильних споруд, які споруджуються на могилі загиблої (померлої ) особи, зазначеної в частині першій статті 15-1 ЗУ «Про поховання та похоронну справу», та затвердження зразків намогильних споруд, які споруджуються на могилі загиблого (померлого).

- Спрямовано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України кошти гранту в сумі 2 млрд. 442 млн. гривень, які надходять відповідно до Грантової угоди Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) від 05.09.2023, зі змінами, внесеними Листом про перші зміни до зазначеної Угоди від 11.06.2024, за бюджетною програмою «Надання компенсації для відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» спеціального фонду державного бюджету для надання компенсації на відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», в тому числі на: ремонт категорії А (не перевищує 200 тис. гривень) - 976 млн. 800 тис. гривень; ремонт категорії Б (становить від 200 тис. гривень до 500 тис. гривень) - 1 млрд. 465 млн. 200 тис. гривень.

- Спрямовано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури кошти позики в сумі 4 млрд. 436 млн. 300 тис. гривень, які надходять відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи (проект «НОМЕ: Компенсація за знищене житло») від 11.06.2024, за спеціальним фондом державного бюджету на нову бюджетну програму (видатки розвитку) для надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна. Установлено, що відповідні кошти використовуються відповідно до Порядку надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2023 № 600.

- Доручено акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» придбати прості іменні акції акціонерних товариств «Дніпровська теплоелектроцентраль», «Криворізька теплоцентраль», «Херсонська теплоелектроцентраль», «Одеська ТЕЦ» та приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль», що розміщуватимуться додатково, на загальну суму 4 млрд. 923 млн. 294 тис. гривень, задля збільшення статутного капіталу ТЕЦ, що сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків за природний газ, оновленню виробничих потужностей та технічної бази.

- Актуалізовано склад Міжвідомчої робочої групи з питань створення, впровадження, забезпечення функціонування та розвитку системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

- Затверджено план дій щодо комплексного вирішення проблем басейну річки Рось на 2024-2030 роки, виконання заходів якого дасть можливість покращити стан басейну річки Рось та вирішити проблемні питання у сфері управління водними ресурсами шляхом законодавчого врегулювання та реалізації відповідних заходів.

- Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «ЕКО Мукачево».

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству закордонних справ на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом: зменшення їх обсягу за програмою «Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ» на 86 млн. 954,98 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмами «Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин» на 925 тис. гривень та «Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем консульської служби» на 86 млн. 29,98 тис. гривень.

- Затверджено умови продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Готель «Україна» на електронному аукціоні з умовами та стартову ціну продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Готель «Україна» на електронному аукціоні з умовами, що становить 1 млрд. 47 млн. 637 тис. 152 гривні.

- Схвалено проект Додаткової угоди N 3 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування заходу «Програма технічного співробітництва 2019 року». Додаткова угода передбачає подовження періоду практичної реалізації та завершального етапу Угоди про фінансування заходу «Програма технічного співробітництва 2019 року» на 1 рік до 2025 року з метою завершення фінансування Європейським Союзом проекту «Посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього середовища, протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проектів».

- Здійснено розподіл у 2024 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоровʼя на загальну суму 939 млн. 406,946 тис. гривень.

- Затверджено умови продажу пакета акцій акціонерного товариства «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» у кількості 1 млрд. 944 млн. штук простих іменних акцій, що становить 100 відсотків статутного капіталу зазначеного товариства, на електронному аукціоні з умовами. Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 16.06.2021 N 662 «Про затвердження умов продажу державного пакета акцій акціонерного товариства «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» на аукціоні з умовами».

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів (загальнодержавні видатки та кредитування) на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Обслуговування державного боргу» на 3 млрд. 210 млн. гривень та збільшення обсягу видатків за програмою «Резервний фонд» на 3 млрд. 210 млн. гривень. Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету з метою зміцнення обороноздатності держави Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації 3 млрд. 210 млн. гривень на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею його в установленому порядку до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

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