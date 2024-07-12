Как помочь животным пережить жару – что советуют

Избегайте длительных прогулок или физических нагрузок для животных, особенно в середине дня, когда температура самая высокая.

Летняя жара опасна для животных так же, как и для людей. Поэтому в Украинском гидрометеорологическом центре призывают не забывать заботиться о наших меньших друзьях:

Оставляйте доступ к свежей и чистой воде. Берите с собой бутылку с водой для животного на прогулку. Заботьтесь не только о своих домашних любимцах, но и о бездомных.

Намочите ошейник или можно смочить водой подушечки лап и живот.

Ни в коем случае не оставляйте животных в закрытом автомобиле. Температура внутри машины может быстро возрасти до опасных уровней.

По возможности, обеспечьте прохладное помещение или тень.

Избегайте длительных прогулок или физических нагрузок для животных, особенно в середине дня, когда температура самая высокая.

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