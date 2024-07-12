Як допомогти тваринам пережити спеку – що радять

Уникайте тривалих прогулянок або фізичних навантажень для тварин, особливо в середині дня, коли температура найвища.

Літня спека небезпечна для тварин так само, як і для людей. Тож в Українському гідрометеорологічному центрі закликають не забувати піклуватися про наших менших друзів:

Залишайте доступ до свіжої та чистої води. Беріть з собою пляшку з водою для тварини на прогулянку. Піклуйтеся не тільки про своїх домашніх улюбленців, а і про безпритульних.

Намочіть нашийник чи можна змочити водою подушечки лап і живіт.

Ні в якому разі не залишайте тварин у закритому автомобілі. Температура всередині машини може швидко зрости до небезпечних рівнів.

За можливості, забезпечуйте прохолодне приміщення або тінь.

Уникайте тривалих прогулянок або фізичних навантажень для тварин, особливо в середині дня, коли температура найвища.

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