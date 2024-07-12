В Ірпені разом із відключенням світла запроваджують графіки відключення води, — мер

В місті Ірпінь Київської області запроваджуються графіки відключення води. Причина – критичне падіння тиску в мережі водопостачання через відключення світла та надмірний полив. Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.
«Щоб стабілізувати ситуацію вводимо тимчасові графіки обмеження водопостачання», - зазначи він..
12 липня графік по місту наступний:
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