В Ірпені разом із відключенням світла запроваджують графіки відключення води, — мер

Причина – критичне падіння тиску в мережі водопостачання через відключення світла та надмірний полив.

В місті Ірпінь Київської області запроваджуються графіки відключення води. Причина – критичне падіння тиску в мережі водопостачання через відключення світла та надмірний полив. Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

«Щоб стабілізувати ситуацію вводимо тимчасові графіки обмеження водопостачання», - зазначи він..

12 липня графік по місту наступний:

з 17:00 до 22:00 – вода матиме достатній тиск;

з 22:00 – вода подаватиметься із заниженим тиском (на верхніх поверхах можлива її повна відсутність) – аби встигнути наповнити резервуари на наступну добу.

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