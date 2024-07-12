Готель «Україна» продадуть на торгах зі стартовою ціною в 1,047 млрд грн

Кабмін затвердив стартову ціну для продажу готелю «Україна».

На засіданні Уряду 12 липня було затверджено умови продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Готель «Україна» на електронному аукціоні з умовами.

Також було затверджено стартову ціну продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Готель «Україна» на електронному аукціоні, що становить 1 млрд. 47 млн. 637 тис. 152 грн.

Раніше повідомлялося, що таку стартову вартість готелю «Україна» визначила аукціонна комісія.

Готель «Україна» – це 4-зірковий готель, розташований у самому центрі Києва, на Майдані Незалежності. Будівля має 14 поверхів та загальну площу 22 481,5 квадратних метрів.

У Фонді держмайна заявляли, що до цього готелю є інтерес з боку іноземних операторів, й іноземці розглядають цей готель як перспективну «п’ятірку».

Автор: Наталя Мамченко

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