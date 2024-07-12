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Кабмін спрямував додаткові 6,8 млрд грн на програму «єВідновлення»

18:30, 12 липня 2024
Більша частина коштів піде на фінансування житлових сертифікатів, інша частина — на ремонти домівок.
Кабмін спрямував додаткові 6,8 млрд грн на програму «єВідновлення»
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Кабінет міністрів 12 липня ухвалив рішення про направлення додаткових 6,8 млрд грн на реалізацію програми єВідновлення. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками виїзного засідання уряду у Харківській області.

З цих коштів 2,4 млрд грн будуть спрямовані на ремонти житла українців.

«Це і дрібні, і середні, і капітальні ремонти. Дякуємо Світовому банку, який фінансує цю програму та надає Україні грант на відповідну суму», — зазначив прем’єр.

Ще 4,4 млрд грн будуть направлені на фінансування житлових сертифікатів.

«Завдяки програмі єВідновлення Уряд допоміг відновити житло для майже 20 тисяч родин Харківської області. Важливо, що жителі Харківщини активно та успішно нею користуються», — підкреслив Денис Шмигаль.

Раніше ми писали, чи мають особи, чиє житло було повторно пошкоджено/зруйновано, право на отримання компенсації в рамках програми «єВідновленння».

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