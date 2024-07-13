Не працює світлофор на перехресті і відсутній регулювальник – у поліції пояснили, як діяти

Як діяти на перехрестях під час відключення світла.

Джерело фото: Патрульна поліція Запорізької області

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Патрульна поліція Запорізької області пояснила, як діяти на перехрестях під час відключення світла.

«Під'їжджаючи до перехрестя з відключеними світлофорами, обов'язково зупиніться та переконайтеся в безпечності проїзду», - кажуть у поліції.

Якщо ж на ділянці дороги відсутній регулювальник, у поліції радять керуватися правилами проїзду перехресть:

перехрестя нерівнозначних доріг: надайте перевагу в русі автомобілям, які рухаються головною дорогою.

перехрестя рівнозначних доріг: надавайте перевагу транспортним засобам, які рухаються з вашої правої сторони.

«Завжди подавайте сигнали повороту, щоб інші учасники руху могли передбачити ваші дії.

Перетинаючи перехрестя, обов'язково знижуйте швидкість та будьте готові до раптових маневрів інших водіїв», - зазначають у поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.