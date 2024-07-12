Кабмін виділив 3,2 млрд Держспецзв’язку на придбання обладнання оборонного призначення

Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету з метою зміцнення обороноздатності держави Адміністрації Держспецзв’язку 3,2 млрд грн на придбання обладнання оборонного призначення.

На засіданні Кабміну 12 липня здійснено перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів (загальнодержавні видатки та кредитування) на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету.

Відповідний перерозподіл здійснено шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Обслуговування державного боргу» на 3,2 млрд грн та збільшення обсягу видатків за програмою «Резервний фонд» на 3,2 млрд.

За рахунок цього виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету з метою зміцнення обороноздатності держави Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації 3,2 млрд грн на придбання обладнання оборонного призначення з подальшою передачею його в установленому порядку до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Автор: Наталя Мамченко

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