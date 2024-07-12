Кабмин выделил 3,2 млрд Госспецсвязи на приобретение оборудования оборонного назначения

Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета с целью укрепления обороноспособности государства Администрации Госспецсвязи 3,2 млрд грн на приобретение оборудования оборонного назначения.

На заседании Кабмина 12 июля осуществлено перераспределение расходов в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов (общегосударственные расходы и кредитование) на 2024 год в общем фонде государственного бюджета.

Соответствующее перераспределение произведено путем уменьшения объема расходов потребления по программе «Обслуживание государственного долга» на 3,2 млрд грн и увеличения объема расходов по программе «Резервный фонд» на 3,2 млрд. грн.

За счет этого выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета с целью укрепления обороноспособности государства Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации 3,2 млрд грн на приобретение оборудования оборонного назначения с последующей передачей его в установленном порядке в сферы управления органов, осуществляющих руководство военными формированиями

Автор: Наталя Мамченко

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