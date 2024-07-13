Не работает светофор на перекрестке и отсутствует регулировщик – в полиции объяснили, как действовать

Патрульная полиция Запорожской области объяснила, как действовать на перекрестках при отключении света.
«Подъезжая к перекрестку с отключенными светофорами обязательно остановитесь и убедитесь в безопасности проезда», - говорят в полиции.
Если же на участке дороги отсутствует регулировщик, в полиции советуют руководствоваться правилами проезда перекрестков:
«Всегда подавайте сигналы поворота, чтобы другие участники движения могли предугадать ваши действия.
Пересекая перекресток, обязательно снижайте скорость и будьте готовы к внезапным маневрам других водителей», - отмечают в полиции.
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