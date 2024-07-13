Не работает светофор на перекрестке и отсутствует регулировщик – в полиции объяснили, как действовать

Как действовать на перекрестках при отключении света.

Источник фото: Патрульная полиция Запорожской области

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Патрульная полиция Запорожской области объяснила, как действовать на перекрестках при отключении света.

«Подъезжая к перекрестку с отключенными светофорами обязательно остановитесь и убедитесь в безопасности проезда», - говорят в полиции.

Если же на участке дороги отсутствует регулировщик, в полиции советуют руководствоваться правилами проезда перекрестков:

перекресток неравнозначных дорог: отдайте предпочтение в движении автомобилям, двигающимся по главной дороге.

перекресток равнозначных дорог: отдавайте предпочтение транспортным средствам, двигающимся с вашей правой стороны.

«Всегда подавайте сигналы поворота, чтобы другие участники движения могли предугадать ваши действия.

Пересекая перекресток, обязательно снижайте скорость и будьте готовы к внезапным маневрам других водителей», - отмечают в полиции.

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