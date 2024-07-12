Кабмин направил дополнительные 6,8 млрд грн на программу «єВідновлення»

Большая часть средств уйдет на финансирование жилищных сертификатов, другая часть – на ремонты домов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров 12 июля принял решение о направлении дополнительных 6,8 млрд грн на реализацию программы єВідновлення. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по итогам выездного заседания правительства в Харьковской области.

Из этих средств 2,4 млрд грн будут направлены на ремонт жилья украинцев.

«Это и мелкие, и средние, и капитальные ремонты. Благодарим Всемирный банк, который финансирует эту программу и предоставляет Украине грант на соответствующую сумму», — отметил премьер.

Еще 4,4 млрд. грн. будут направлены на финансирование жилищных сертификатов.

«Благодаря программе єВідновлення Правительство помогло восстановить жилье для почти 20 тысяч семей Харьковской области. Важно, что жители Харьковщины активно и успешно им пользуются», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Ранее мы писали, есть ли лица, чье жилье было повторно повреждено/разрушено, право на получение компенсации в рамках программы «єВідновлення».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.