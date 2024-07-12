Практика судов
  1. В Украине

Кабмин направил дополнительные 6,8 млрд грн на программу «єВідновлення»

18:30, 12 июля 2024
Большая часть средств уйдет на финансирование жилищных сертификатов, другая часть – на ремонты домов.
Кабмин направил дополнительные 6,8 млрд грн на программу «єВідновлення»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров 12 июля принял решение о направлении дополнительных 6,8 млрд грн на реализацию программы єВідновлення. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по итогам выездного заседания правительства в Харьковской области.

Из этих средств 2,4 млрд грн будут направлены на ремонт жилья украинцев.

«Это и мелкие, и средние, и капитальные ремонты. Благодарим Всемирный банк, который финансирует эту программу и предоставляет Украине грант на соответствующую сумму», — отметил премьер.

Еще 4,4 млрд. грн. будут направлены на финансирование жилищных сертификатов.

«Благодаря программе єВідновлення Правительство помогло восстановить жилье для почти 20 тысяч семей Харьковской области. Важно, что жители Харьковщины активно и успешно им пользуются», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Ранее мы писали, есть ли лица, чье жилье было повторно повреждено/разрушено, право на получение компенсации в рамках программы «єВідновлення».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Трамп пригрозил расследованием Цукербергу за якобы участие в «фальсификации выборов»

Если меня изберут президентом, мы будем преследовать фальсификаторов выборов на невиданных ранее уровнях, и они будут отправлены в тюрьму на долгие периоды времени, — сказал Трамп.

Правительство вводит эксперимент по госрегистрации актов гражданского состояния и выдаче документов за границей с проставленным апостилем

Кабмин принял постановление об экспериментальном проекте государственной регистрации актов гражданского состояния и выдаче документов за пределами Украины с проставленным апостилем.

Кабмин принял в новой редакции Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий

Введена возможность избрания способа получения соответствующего удостоверения – по месту оформления удостоверения или в ЦНАП.

Детенизация, ОВГЗ, повышение налогов, ускоренная девальвация и эмиссия – Даниил Гетманцев перечислил, какие существуют варианты покрытия дефицита бюджета

Для покрытия дефицита бюджета, который, по подсчетам Даниила Гетманцева, может составить 400 млрд грн, есть несколько вариантов, среди которых повышение налогов и худший – эмиссия.

Отель «Украина» продадут на торгах со стартовой ценой в 1,047 млрд грн

Кабмин утвердил стартовую цену для продажи гостиницы «Украина».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області