Отель «Украина» продадут на торгах со стартовой ценой в 1,047 млрд грн

Кабмин утвердил стартовую цену для продажи гостиницы «Украина».

На заседании правительства 12 июля были утверждены условия продажи единого имущественного комплекса государственного предприятия «Отель «Украина» на электронном аукционе с условиями.

Также была утверждена стартовая цена продажи единого имущественного комплекса государственного предприятия «Отель «Украина» на электронном аукционе, что составляет 1 млрд. 47 млн. 637 тыс. 152 грн.

Ранее сообщалось, что такую ​​стартовую стоимость гостиницы «Украина» определила аукционная комиссия.

Отель «Украина» – это 4-звездочный отель, расположенный в самом центре Киева, на Майдане Незалежности. Здание имеет 14 этажей и общую площадь 22 481,5 квадратных метров.

В Фонде госимущества заявляли, что к этой гостинице есть интерес со стороны иностранных операторов, и иностранцы рассматривают эту гостиницу как перспективную «пятерку».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.