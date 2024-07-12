В Ирпене вместе с отключением света вводят графики отключения воды, — мэр

В городе Ирпень вводятся графики отключения воды. Причина – критическое падение давления в сети водоснабжения из-за отключения света и избыточного полива. Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин.
«Чтобы стабилизировать ситуацию вводим временные графики ограничения водоснабжения», - отметил он.
12 июля график по городу следующий:
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