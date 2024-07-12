В Ирпене вместе с отключением света вводят графики отключения воды, — мэр

Причина – критическое падение давления в сети водоснабжения из-за отключения света и избыточного полива.

В городе Ирпень вводятся графики отключения воды. Причина – критическое падение давления в сети водоснабжения из-за отключения света и избыточного полива. Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин.

«Чтобы стабилизировать ситуацию вводим временные графики ограничения водоснабжения», - отметил он.

12 июля график по городу следующий:

с 17:00 до 22:00 – вода будет иметь достаточное давление;

с 22:00 – вода будет подаваться с заниженным давлением (на верхних этажах возможно ее полное отсутствие) – чтобы успеть наполнить резервуары на следующие сутки.

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