Кабмин выделил почти 6 млрд грн на строительство фортификаций в Харьковской области

Денис Шмыгаль осмотрел строительство фортификационных укреплений.

Правительство за 2024 год выделило 5,9 млрд грн на строительство фортификационных укреплений в Харьковской области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, премьер осмотрел строительство фортификаций.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что строительство оборонных рубежей является приоритетным направлением работы местных руководителей в прифронтовых областях, поскольку это касается обороны государства и защитников.

Ранее мы писали, Правительство выделило почти 2 млрд гривен на возобновление теплоснабжения Харькова.

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