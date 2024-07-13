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Список работников, которые могут получить надбавку за работу во время интенсивных обстрелов, будет согласовываться местной администрацией

08:00, 13 июля 2024
Перечень работников для применения коэффициента или надбавки до 200% должностного оклада на территориях активных боевых действий во время интенсивных обстрелов будет согласовываться с соответствующей администрацией, которая должна подтвердить, что в эти рабочие дни в течение суток происходили обстрелы.
Список работников, которые могут получить надбавку за работу во время интенсивных обстрелов, будет согласовываться местной администрацией
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Местная администрация должна будет подтвердить, что в соответствующие рабочие дни в течение суток происходили обстрелы для того, чтобы работники государственных органов, органов местного самоуправления, соответствующих предприятий, учреждений, учреждений и организаций могли получить надбавку.

Так, Кабмин на заседании 12 июля внес изменения в постановления КМУ от 25.04.2023 №391 «Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов и органов местного самоуправления во время военного положения» и от 25.08.2023 №928 «Некоторые вопросы оплаты труда работников предприятий, учреждений, учреждений и организаций во время военного положения».

Постановления дополнены термином «интенсивные обстрелы» и уточнено, что перечень работников для применения коэффициента 3 или надбавки до 200% должностного оклада на территориях активных боевых действий, территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы во время интенсивных обстрелов согласовывается с соответствующей районной государственной (военной) администрацией, а при ее отсутствии областной государственной (военной) администрацией, которая должна подтвердить, что в соответствующие рабочие дни в течение суток происходили обстрелы.

Напомним, что согласно постановлению 391 для работников государственных органов, непосредственно осуществляющих свои полномочия на территориях активных боевых действий, включенных в перечень территорий, утвержденного Минреинтеграции, должностные оклады работников государственных органов, непосредственно осуществляющих свои полномочия в особых условиях при интенсивных обстрелах, определяются с учетом коэффициента 3 в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.

Следовательно, после изменений факт обстрелов должна подтвердить местная администрация для установления работнику надбавки.

Также в соответствии с постановлением 928 работникам учреждений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, которые непосредственно выполняют обязанности и задачи, выплачивается ежемесячная надбавка за работу с особыми условиями труда за фактически отработанное время:

  • на территориях возможных боевых действий, для которых не определена дата прекращения в предельном размере 50% должностного оклада;
  • на территориях активных боевых действий, территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, включенные в перечень территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий, в предельном размере 100% должностного оклада.

Работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора, которые расположены и оказывают социальные услуги на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, включенных в перечень территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможных боевых действий), выплачивается надбавка за фактически отработанное время в предельном размере 100% должностного оклада.

Этим работникам размер надбавки может быть увеличен до 200% должностного оклада за выполнение работы во время интенсивных обстрелов в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.

Автор: Наталя Мамченко 

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