Кабмін прийняв у новій редакції Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій

Запроваджено можливість обрання способу отримання відповідного посвідчення - за місцем оформлення посвідчення або у ЦНАП.

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Уряд виклав у новій редакції Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій з метою спрощення процедури надання деяким особам статусу учасника бойових дій. Відповідну постанову прийняли 12 липня.

Так, передбачено подання заяв (у паперовій формі) через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

Запроваджено можливість обрання способу отримання відповідного посвідчення – за місцем оформлення посвідчення або у ЦНАП.

Передбачено приймання та передачу через електронний кабінет (за наявності технічної можливості) заяви, з необхідними для прийняття рішення, документами, а також результатів розгляду такої заяви.

Закріплено право військовослужбовців – Захисників і Захисниць України для надання відповідного статусу подавати комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій заяву або додавати скановані копії документів (за наявності).

Визначено особливості подання заяви в електронній формі засобами Порталу Дія та Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Крім того, затверджено форму заяви для надання статусу учасника бойових дій.

Автор: Наталя Мамченко

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