При необходимости подать заявление на назначение льгот вместо ветерана войны могут члены его семьи.

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Пенсионный фонд Украины разъяснил, может ли жена участника боевых действий подать заявление на включение в Реестр льготников и оформление льготы.

Так, при необходимости подать заявление на назначение льгот вместо ветерана войны могут члены его семьи. К ним относятся, в частности, муж, жена, нетрудоспособные родители, холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы, лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживающее за ней, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке (постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 № 1395 «О реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка взятия на учет ветеранов войны и предоставления им льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа») .

Вместо двух отдельных заявлений по экспериментальному проекту можно подать одно упрощенное – о взятии на учет и о предоставлении льгот.

Подать заявление и необходимые документы можно одним из способов:

лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтой – в адрес органа Пенсионного фонда Украины;

онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или, при наличии технической возможности, через портал «Дія».