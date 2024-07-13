Пенсионный фонд Украины разъяснил, может ли жена участника боевых действий подать заявление на включение в Реестр льготников и оформление льготы.
Так, при необходимости подать заявление на назначение льгот вместо ветерана войны могут члены его семьи. К ним относятся, в частности, муж, жена, нетрудоспособные родители, холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы, лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживающее за ней, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке (постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 № 1395 «О реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка взятия на учет ветеранов войны и предоставления им льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа») .
Вместо двух отдельных заявлений по экспериментальному проекту можно подать одно упрощенное – о взятии на учет и о предоставлении льгот.
Подать заявление и необходимые документы можно одним из способов:
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