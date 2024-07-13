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В Одессе полиция задержала поджигателя автомобиля военной за вознаграждение

09:24, 13 июля 2024
За поджог мужчина должен был получить вознаграждение в размере 80 тысяч гривен, однако заказчик заплатил только 937 гривен.
В Одессе полиция задержала поджигателя автомобиля военной за вознаграждение
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Полиция Одессы задержала мужчину, который поджег автомобиль, принадлежавший военной. За поджог он должен был получить 80 тысяч гривен, однако заказчик заплатил лишь 937 гривен, обещая дальнейшие задания. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Преступник, который покинул воинскую часть несколькими месяцами ранее, совершил ряд других преступлений и сейчас подозревается в четырех уголовных правонарушениях.

Акт поджога произошел ночью 23 июня в Пересыпском районе Одессы. Злоумышленник облил автомобиль Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Он сфотографировал горящую машину для отчета перед заказчиком и скрылся с места преступления. Пожар удалось потушить благодаря местным жителям, которые вызвали спасателей, и, к счастью, никто не пострадал.

Расследованием занимались оперативники отдела полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 и управления уголовного розыска областной полиции. Они установили, что поджог совершил 28-летний одессит, который ранее покинул воинскую часть. В марте он был осужден за наркопреступления и оштрафован на 17 тысяч гривен, а сейчас является подозреваемым в трех уголовных производствах, в частности за незаконное обращение с оружием, приобретение наркотиков и кражу телефона.

"Задержанный рассказал, что получил заказ на поджог автомобиля через один из мессенджеров. Он не спрашивал, кому принадлежит машина. За выполнение задания обещали 80 тысяч гривен, но после выполнения задания на банковскую карточку перевели только 937 гривен и пригласили в столицу для дальнейшей работы", - сообщил начальник отдела полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 Игорь Страшной.

Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона следователи сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без разрешения), ч. 2 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение психотропных веществ без цели сбыта), ч. 4 ст. 185 (кража в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 605 тысяч гривен. Материалы дела будут переданы в Государственное бюро расследований.

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