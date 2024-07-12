Трамп пригрозив розслідуванням Цукербергу за нібито участь у «фальшуванні виборів»

Якщо мене оберуть президентом, ми переслідуватимемо фальсифікаторів виборів на небачених раніше рівнях, і їх буде відправлено до в'язниці на довгі періоди часу, — сказав Трамп.

У своїй соцмережі Truth Social колишній президент США Дональд Трамп заявив, що «фальсифікатори виборів» потраплять до в'язниці, якщо його оберуть у листопаді 2024 року. У повідомленні вказано ім'я генерального директора компанії Meta Марка Цукерберга. Про це повідомляє Business Insider.

«У них немає сорому! Все, що я можу сказати, це те, що якщо мене оберуть президентом, ми переслідуватимемо фальсифікаторів виборів на небачених раніше рівнях, і вони будуть відправлені до в'язниці на довгі періоди часу», - сказав Трамп.

«Ми вже знаємо, хто ви. НЕ РОБІТЬ ЦЬОГО! Будьте обережні, ЦУКЕРБАКСИ!», - додав він.

Також у лютому 2023 року в Truth Social Трамп звинуватив засновника Facebook у махінаціях на виборах, посилаючись на репортаж Fox News, в якому йшлося про пожертву Цукербергом $2 млн виборчій комісії штату Джорджія, щодо якого ведеться розслідування.

Нагадаємо, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді повернулися до обговорення законопроекту про заборону використання Telegram чиновникам, якщо той не надасть Нацраді структури власності.

До цього, 28 лютого, Комітет з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин, провів круглий стіл, на якому було озвучено мету шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні.

Також він закликав державні органи користуватися іншими соцмережами, у тому числі компаніями Марка Цукерберга Meta. Нагадаємо, що перевіркою контенту у Facebook, який створюють українські користувачі, і, відповідно, скаргами, займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні, StopFake та VoxCheck.

Автор: Наталя Мамченко

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