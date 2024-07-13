В Германии украинская пара с инвалидностью убила и расчленила гражданина Латвии

Мужчину распилили циркулярной пилой, разложили части по пакетам и утопили их в канале Эмс-Фехте.

Фото: Bild

В суде немецкого города Оснабрюк начался процесс против 55-летнего украинца и его 49-летней жены, передает Bild.

Как отмечает издание, они проживали в городе Нордхорн. Оба лица с инвалидностью: у мужчины одна нога, а женщина передвигается в инвалидной коляске.

Пару обвиняют в том, что в середине февраля они убили 53-летнего гражданина Латвии, а затем расчленили его тело.

Как пишет местная газета Grafschafter Nachrichten, все трое были знакомы. На совместном распитии алкоголя в доме украинцев латыш стал приставать к хозяйке. Муж ударил его бутылкой по голове, тот умер. Испуганные хозяева отнесли тело в подвал, распилили его циркулярной пилой, разложили части по пакетам и утопили их в канале Эмс-Фехте в нескольких сотнях метров от дома. Их вычислили и арестовали уже через две недели.

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