В Полтаве неадекватный мужчина с ножом напал на полицейских

Мужчина напал на полицейских, прибывших по вызову.

Фото: pl.npu.gov.ua

В субботу, 12 июля, на улице Зиньковской в ​​Полтаве мужчина напал на полицейских, прибывших по вызову о хулиганских действиях. Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

В ведомстве отмечают, что полиции поступило сообщение об агрессивном мужчине, конфликтующем с прохожими гражданами. Увидев полицейский правонарушитель бросился на них с ножом.

Правонарушителем оказался 36-летний местный житель. Сейчас он задержан. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Фото: pl.npu.gov.ua

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